'Musica in Quota' all'Alpe Lut

Prosegue la rassegna di concerti tra i monti del VCO: dopo l'ottimo riscontro di pubblico in Valle Vigezzo alla Baita dell'Alpe L'Alpino, 'Musica in Quota' domenica 17 luglio si trasferisce all'Alpe Lut con il concerto dell'Orchestra di fisarmoniche bellinzonesi.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!