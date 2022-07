Quattordici televisori in dono alla Pediatria

I fratelli Diana e Cristian Salvadori donano quattordici televisori alla Pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio.

La dottoressa Simonetta Cherubini li definisce simpaticamente “recidivi nelle donazioni”.

E loro si schermiscono: “Se si può aiutare...”. I fratelli Diana e Cristian Salvadori, titolari dell’azienda cittadina 'Salvadori Group', hanno un rapporto ultradecennale con la Pediatria del presidio di via Arnaldo da Brescia. “Qui sono nati i nostri figli, questo è l’ospedale che sentiamo nostro”, dicono. Già in passato hanno regalato televisori, posti negli spazi comuni del reparto, e ora ne hanno donati altri quattordici, già installati nelle camere di degenza e negli ambulatori di visita. La dottoressa Cherubini, primario dell’Unità operativa di Pediatria e direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Asst Valle Olona, accoglie così il nuovo dono: “Ringrazio questi amici veterani della Pediatria, ancora una volta attenti alle esigenze dei bambini e degli adolescenti ricoverati, ai quali è bello proporre svaghi e intrattenimenti utili ad alleggerire le ore di degenza ospedaliera. Non solo, è noto come la distrazione aumenti la collaborazione dei bambini più piccoli durante la visita medica o durante le procedure abituali: un cartone animato è un buon metodo distrattivo per “catturare” l’attenzione del bambino, stemperando in tal modo la sua ansia”. Il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, dottor Claudio Arici: “Vedere membri delle comunità che fanno parte del territorio dell’ASST Valle Olona che dimostrano fattivamente sensibilità e generosità è una spinta importante per tutti noi. Ringraziamo per questi momenti di attenzione particolarmente importanti perché sono rivolti ai piccoli malati ospitati e curati nel reparto pediatrico”.

