Il campus scolastico tiene banco

Per la maggioranza è un'opporunità preziosa per il paese, per l'opposizione un inutile spreco di risorse pubbliche. Continua a tenere banco la diversità di vedute sul progetto del campus scolastico tra le due anime politiche del paese. L'ultimo contributo al dibattito viene dal gruppo Lega-Salvini Lombardia seduto tra i banchi della minoranza che esprime ancora una volta ampie riserve sulla struttura: "Prendiamo atto della volontà dell'amministrazione comunale di voler proseguire nella tanto sbandierata direzione di un nuovo faraonico campus scolastico con palestre e relativo abbattimento di tutto l'esistente nel plesso di via Roma-Diaz-Da Vinci - scrive in una nota - una volontà che ben dimostra l'arroganza e la superbia di chi amministra oggi Nerviano". Insomma, toni forti e chiari. Per la Lega meglio sarebbe invece "Essere aperti a un confronto con le altre forze di opposizione in merito a un progetto così importante e impattante per il comune". Anche perché, aggiungono, dal momento che i fondi del Pnrr nazionale non sono per ora arrivati perché il progetto è "al 32° posto", per la Lega si fa strada una domanda non proprio di secondo piano: dove saranno presi i soldi necessari per dare fiato all'operazione? Una domanda che apre la strada ad altre questioni: "Cambierà qualcosa nella stesura del progetto o resterà identico - si chiede la Lega - il cronoprogramma di realizzazione subirà dei ritardi o verranno rispettati i tempi previsti di realizzazione, di quanto ulteriormente aumenterà il totale della spesa prevista, sono stati presi in considerazione i bisogni effettivi della popolazione scolastica?". E concludono: "La speranza è che non tocchi ai cittadini pagare con un mega mutuo la mania di grandezza di chi governa Nerviano, l'unica certezza è il nostro assoluto impegno perché questo non accada".

