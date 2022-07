Cascina Duomo per la Prociv

Da spazio confiscato a edificio con finalità sociali. Un immobile di cascina Duomo a Cornaredo, in un futuro non lontano, si appresta a cambiare decisamente pelle.

Da spazio confiscato a edificio con finalità sociali. Un immobile di cascina Duomo a Cornaredo, in un futuro non lontano, si appresta a cambiare decisamente pelle. "Si tratta - spiega in una nota il sindaco Yuri Santagostino - di un piccolo capannone con adiacente una piccola abitazione del custode". L'Amministrazione cornaredese, per poter dare fiato al progetto di rivitalizzazione, potrà avvalersi di un finanziamento regionale di 60 mila euro. Che, prosegue Santagostino, serviranno "Per il ripristino degli spazi , la manutenzione ordinaria della struttura e la videosorveglianza". La destinazione dell'edificio in seguito ai lavori di riammodernamento è stata subito resa nota: diventerà il nuovo avamposto della Protezione Civile cittadina.

