La Prociv in oratorio

A un motivo per indignarsi ne segue sempre uno per sorridere. Il sindaco di Arluno Moreno Agolli lo ha spiegato chiaramente ai suoi concittadini condividendo la duplice sensazione sul suo profilo social. Prima ha esposto un campionario di "impronte" rilevate sul territorio cittadino che proprio non gli sono piaciute, da una buca in via Cellini a pneumatici abbandonati in via Castiglioni fino a rifiuti esposti non proprio a tempo e a luogo in piazza Pozzobonelli e all'asfalto di via Turati. Ma, per fortuna, poco dopo, ha trovato l'"antidoto". Che ha il volto dei giovani partecipanti al corso di addestramento e formazione promosso in oratorio dal gruppo di Protezione Civile. Un'iniziativa alla quale hanno preso parte una trentina di ragazzi. Un sorriso che ha scacciato diverse situazioni spiacevoli. E che, per il primo cittadino arlunese, ha sicuramente costituito preziosa benzina di morale.

