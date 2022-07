A San Giorgio si corre per l’Ucraina

Arriva a San Giorgio il ‘Tour d’estate sotto le stelle’ organizzato da Unione Sportiva Sangiorgese, Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 e Società Runner Legnano.

Un sodalizio vincente quello tra l’Unione Sportiva Sangiorgese, l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 e la Società Runner Legnano organizzatori del ‘Tour d’estate sotto le stelle – Corriamo per l’Ucraina’. Prima edizione della manifestazione sportiva divisa in tre tappe e organizzata in collaborazione con i comuni di San Vittore Olona, Legnano e San Giorgio su Legnano. Dopo le prime due tappe a San Vittore Olona e Legnano, venerdì 15 luglio sarà la volta di San Giorgio con la ‘Tri pass...d’estate’ presso lo stadio ‘ Angelo Alberti’. La corsa comprenderà un percorso competitivo, uno non competitivo e infine un circuito per bambini. Le iscrizioni si potranno effettuare on line o la sera stessa. Al termine della gara ci sarà la premiazione dei primi tre classificati assoluti maschili e femminili, oltre a vari premi che verranno assegnati a sorteggio, o a discrezione delle società organizzative. Per info e iscrizioni https://www.tourdestatesottolestelle.it/

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!