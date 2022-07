Nel concorso di Cesare Morgantini, tra le fasce emerge quella di 'Miss Senza Trucco' , che premia la bellezza più naturale, ideata e scelta dal presidente di giuria Edoardo Raspelli.

Dopo la due giorni lombarda di fine giugno a Garlasco e Somaglia, Miss Monnalisa nel mondo torna in Piemonte con due sfilate : quella di domenica 10 luglio nella piazza centrale di Frascaro e il 16 di luglio, sabato, a 'La Gioia del Palato' di Vigliano d'Asti. Il concorso di bellezza nazionale ideato e diretto da Cesare Morgantini ha comunicato inoltre luogo e date delle finali : si svolgeranno dall' 8 al 10 settembre al Grand Hotel Regina di Salsomaggiore Terme, da sempre luogo di grande prestigio e abbinato per tanti anni ai concorsi di miss che, con Monnalisa Nel Mondo, torna a raccontare la bellezza. La serata finale del 10 settembre, che sarà poi trasmessa anche dai canali TV nazionali e regionali, vede già qualificate la bergamasca Isabella Saladino, vincitrice a Garlasco e Alessia Ragone, giovane vincitrice a Somaglia.Nel frattempo in altri luoghi d'Italia continuano le selezioni e le finali. La scorsa fine settimana in Sicilia, a Catania, Carol Mangiavillano ha vinto la selezione, ma sono state molte le ragazze premiate con fasce diverse.

Nel concorso di Cesare Morgantini, tra le fasce emerge quella di 'Miss Senza Trucco' , che premia la bellezza più naturale, ideata e scelta dal presidente di giuria Edoardo Raspelli, che sarà presente a Frascaro in occasione della sfilata presentata da Beppe Viazzi con la partecipazione di Jacques Avella. Il via allo spettacolo è alle 21.

Per iscriversi basta avere dai 15 ai 28 anni ed un'altezza minima di 1.65.Tre le uscite in passerella delle concorrenti ( che sfilano davanti alla giuria di addetti ai lavori sempre presieduta dal "cronista della gastronomia", Edoardo Raspelli) in abito elegante, casual e costume da bagno. Le coreografie sono di Valerio Rossetti e le musiche di Giorgio Sugar Live Piovera .

Le serate di solito sono riprese dall'emittente televisiva Telecupole.

