Finanziamento per il Santuario

L’opera architettonica simbolo della città, situata in Via Garibaldi, è di proprietà dell’Amministrazione comunale e l’ultimo restauro risale al 1998.

L'Amministrazione Comunale ha raggiunto un importante risultato a livello artistico e culturale. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata una attesissima notizia che farà felice tutta la cittadinanza meserese: il Comune ha ottenuto un finanziamento da 1,6 milioni di euro per il restauro del Santuario della Madonna Addolorata di San Bernardo, gioiello architettonico, edificato nel 1612 sulla precedente cappella del tredicesimo secolo.

L’opera architettonica simbolo della città, situata in Via Garibaldi, è di proprietà dell’Amministrazione comunale e l’ultimo restauro risale al 1998 quando, con un’iniziativa dell’ente pubblico, si è restaurata la facciata, in stile barocco, e le parti esterne dell’immobile religioso.

L’interno, invece, necessita di interventi per far tornare agli antichi splendori le insigni opere d’arte presenti: due affreschi rappresentanti San Bernardo e San Fermo, le tele della Via Crucis risalenti al 1765 (opera della pittrice Maria Antonia Valli) e gli affreschi della volta, realizzati dal pittore trevigliese Carminati tra il 1947 e il 1948.

Il restauro di queste realizzazioni artistiche sarà ora possibile grazie al finanziamento che verrà erogato con i fondi del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, dedicati ai beni artistici e culturali.

Un grande traguardo quello agguantato dall’Amministrazione comunale, considerando anche l’esclusività di questa possibilità: Mesero è l'unico Comune sui 133 dell'intera Provincia di Milano ad aver vinto questo bando e sarà quindi il solo a poter usufruire dell’aiuto economico messo a disposizione dal Pnrr.

“Un risultato raggiunto con il meticoloso lavoro portato avanti dagli uffici comunali e con la determinazione politica di Sindaco, Assessori e Consiglieri -ha commentato il sindaco, Davide Garavaglia - Sono orgoglioso di essere il Sindaco di una Comunitá che ha dimostrato che anche una piccola realtà come la nostra può raggiungere traguardi importanti. Il nostro Santuario sarà rimesso a nuovo e riconsegnato alla Comunità come simbolo di spiritualità e di bellezza”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!