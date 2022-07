Per un’intera settimana, dall’11 al 17 luglio, il centro della città si trasformerà in un grande campo sportivo a cielo aperto grazie a Busto Arsizio Sport.

Per un’intera settimana, dall’11 al 17 luglio, il centro della città si trasformerà in un grande campo sportivo a cielo aperto grazie a Busto Arsizio Sport, evento promosso dall’associazione Busto Arsizio Aiuta con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Busto Arsizio Sport si compone di tre tornei che si svolgeranno in tre piazze (basket 3 vs 3 in piazza santa Maria; calcio a 5 in piazza san Giovanni e beach volley 4 vs 4 nel campo della piscina Manara che si affaccia sulla piazzetta): al momento gli iscritti, giovani di Busto e dintorni, sono circa 250, ma ci si potrà iscrivere ancora nei prossimi giorni. Si giocherà in orario serale (18-23) durante la settimana, per tutto il giorno (10-23) il sabato e la domenica. E non solo: durante la settimana, a partire dalle 21, sono previsti incontri con personalità del mondo dello sport che racconteranno le loro esperienze di successo mettendo in evidenza la cultura sportiva e i valori dello sport, con un’attenzione particolare a quello paralimpico: lunedì il ginnasta bustocco Ludovico Edalli, martedì il cestista Tommaso Marino, mercoledì lo sciatore nautico Daniele Cassioli, giovedì la mezzofondista Najla Aqdeir e venerdì il giavellottista Matteo Moretti. Non mancheranno eventi collaterali divertenti e coinvolgenti.

Il tutto avrà scopo benefico, a favore del reparto di pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio. “Busto Arsizio Sport sarà una vetrina che permetterà di far vedere che Busto è una città viva, che ha una grande competenza e cultura sportiva, dove ci sono appassionati e tanto volontariato che l’hanno portata a livelli molto alti - ha osservato l’assessore allo Sport, Maurizio Artusa - E’ un’iniziativa nuova e molto coinvolgente che riesce a unire tre aspetti: lo sport, la cultura sportiva e il fine benefico, ecco perché abbiamo sostenuto gli organizzatori sin dall’inizio. Sarà anche un’occasione di attrattività e valorizzazione per tutta la città”.

