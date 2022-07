Umberto Tozzi in tour

Da domenica 10 luglio Umberto Tozzi sarà impegnato in Italia con le date estive del tour 'Gloria Forever', il progetto che, nell’anno del 70° compleanno dell’artista, celebra la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (per info www.friendsandpartners.it). 'Gloria Forever' vedrà impegnato Umberto Tozzi per tutto il 2022. Nel corso dell’anno verrà infatti celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire.

