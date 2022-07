Suor Lucy in Messico

Da Canegrate al Messico. Con la fede nel Signore in una mano e la voglia di aiutare il prossimo nell'altra. Suor Lucy è stata richiamata per esigenze assistenziali in un contesto non semplice dalla Congregazione delle Suore del Sacro Cuore di Xalapa.

Da Canegrate al Messico. Con la fede nel Signore in una mano e la voglia di aiutare il prossimo nell'altra. Suor Lucy è stata richiamata per esigenze assistenziali in un contesto non semplice dalla Congregazione delle Suore del Sacro Cuore di Xalapa. Tutto nel quadro, ha spiegato la Parrocchia di Santa Maria Assunta in una nota, di "Una situazione vocazionale che anche là si rivela difficile". Nell'esprimere "Il vivo ringraziamento come sacerdoti e come comunità per gli anni spesi da lei con impegno nella nostra Parrocchia", la chiesa canegratese informa che la saluterà con una Messa in programma domenica 24 luglio alle 18. Suor Lucy, da settembre, sarà sostituita da una sorella appartenente alla medesima congregazione che risiede da tempo in Italia e conosce quindi bene il paese.

