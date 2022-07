In bicicletta, uno dei simboli della lotta partigiana, lungo un percorso commemorativo che tocca luoghi simbolo della Resistenza nel territorio del Castanese.

In bicicletta, uno dei simboli della lotta partigiana, lungo un percorso commemorativo che tocca luoghi simbolo della Resistenza nel territorio del Castanese. Una giornata all'aria aperta per condividere valori come libertà e antifascismo. "In tempi di indifferenza, paura del diverso e dello straniero, scarsa conoscenza dei valori promulgati dalla nostra Costituzione è importante ricordare per cosa si sono battuti, più di 75 anni fa, molti giovani che hanno sacrificato la loro vita per un'Italia che avrebbero voluto vedere giusta, accogliente e libera - scrivono". L'appuntamento, allora, è domenica 10 luglio con la 16^ edizione di 'Percorsi Partigiani', organizzata dalle sezioni Anpi del Castanese. E al termine del percorso sarà possibile fermarsi per un pic-nic nel bellissimo parco di Villa Annoni a Cuggiono.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!