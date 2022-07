Arriva il dottor Colombo

La dottoressa Bernerio in pensione, arriva il dottor Andrea Colombo. L'ufficialità, infatti, è proprio delle scorse ore, attraverso una comunicazione del sindaco.

La dottoressa Bernerio in pensione, arriva il dottor Andrea Colombo. L'ufficialità, infatti, è proprio delle scorse ore, con una comunicazione del sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello. "Con la dottoressa Bernerio che è andata in pensione, ci siamo subito attivati per trovare un sostituto, affinché venissero garantite ai suoi pazienti e ai nostri concittadini tutta l’attenzione e le prestazioni fondamentali e necessarie - ha scritto il primo cittadino - E, dopo i primi contatti con il dottor Andrea Colombo alla fine della scorsa settimana, proprio oggi pomeriggio (lunedì ndr) ci siamo incontrati con lui per effettuare un sopralluogo nella Casa dei Castanesi e verificare più nel dettaglio la situazione, arrivando ad un importante risultato. Lo stesso medico di medicina generale ci ha dato la sua disponibilità a svolgere la sostituzione, in attesa che venga individuato e arrivi il nuovo dottore". Nello specifico, allora, il dottor Colombo prenderà servizio da mercoledì e sarà presente in via Moroni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre martedì e giovedì dalle 16 alle 19.

