L'educatrice Anna in pensione

Molti anni trascorsi tra i bambini. Con passione e competenza. Adesso, per Anna Maggiolini, educatrice dell'asilo Nido di Bareggio, è arrivato il momento della meritata pensione. La sua figura di grande disponibilità e amorevolezza è sempre stata molto apprezzata dalle famiglie bareggesi. Ed è anche per questo che il primo cittadino Linda Colombo si felicita con lei in una nota: "A nome di tutta la comunità - scrive - e in particolare di tutte le famiglie che l'hanno conosciuta, la ringrazio per il lavoro svolto nella sua lunghissima carriera, sempre con professionalità e amore per i bambini e le faccio i migliori auguri per l'inizio di questo nuovo capitolo della sua vita".

