Maschere e carri in paese

Stelle filanti, coriandoli e ovviamente... tutti in maschera. Ma è estate? Nessun problema, perché a Robecchetto è stato comunque tempo di carnevale. O meglio di 'Carnevale Estivo'. E, allora, ecco che nel pomeriggio di domenica 3 luglio il paese si è animato tra carri, travestimenti e tanto divertimento e animazione. Un appuntamento, insomma, che ha saputo coinvolgere e conquistare piccoli e grandi, ragalando qualche ora di svago e relax, appunto gli uni affianco agli altri e sotto la regia della Pro Loco. "Un enorme grazie alla Pro Loco per l'organizzazione, alla Protezione Civile, al Gruppo di Cammino e a tutti i volontari che con il loro impegno e aiuto hanno permesso la buona riuscita della sfilata - ha scritto il sindaco Giorgio Braga - Un grazie e tantissimi complimenti a tutti i partecipanti: è stato veramente bello vedere l'allegria ed il divertimento sui singoli volti".

