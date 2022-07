'Turbigo Street Food'

La location sarà ancora una volta la piazza Madonna della Luna. Dopo i due anni di 'stop' per la pandemia, ecco che è pronto a tornare lo 'Street Food' a Turbigo.

La location sarà ancora una volta la piazza Madonna della Luna. Dopo i due anni di 'stop' per la pandemia, ecco che è pronto a tornare lo 'Street Food' a Turbigo. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti saranno l'8, il 9 e il 10 luglio. Si comincerà, allora, venerdì alle 19.30 con tanto cibo e una serata in compagnia di 'Riccardo Inge Band' (musica revival italiano) e 'La Compagnia del Blasco' (omaggio a Vasco); quindi, sabato ecco 'Cartoon Legend' (omaggio ai cartoni animati e alle più famose sigle TV), oltre all'esposizione di auto tuning ('OverSpeed Tuning Club'); infine, domenica 'Sensazione Modà' (omaggio ai Modà). Per la durata di tutto l’evento, poi, saranno presenti area bimbi, mercatino degli hobbisti, creativi e prodotti tipici e stand delle associazioni locali.

