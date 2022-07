Tribuna Giuseppe 'Pippo' Taglioretti

E’ stata intitolata ufficialmente a Giuseppe 'Pippo' Taglioretti la tribuna ‘bianca’ dello stadio Speroni. Recordman di presenze in maglia biancoblù (389 partite in 15 stagioni a partire dalle fine degli anni ‘50), Taglioretti è ricordato come un difensore roccioso, ma estremamente leale e corretto.

E’ stata intitolata ufficialmente a Giuseppe 'Pippo' Taglioretti la tribuna ‘bianca’ dello stadio Speroni. Recordman di presenze in maglia biancoblù (389 partite in 15 stagioni a partire dalle fine degli anni ‘50), Taglioretti è ricordato come un difensore roccioso, ma estremamente leale e corretto: ha incarnato lo spirito del vero #tigrotto onorando la maglia dentro e fuori il campo ed è entrato a far parte della storia della società. Anche al termine della carriera, non ha mai abbandonato lo Speroni, presenziando a tutte le partite (proprio dalla tribuna a lui intitolata) e trasmettendo ai giovani il senso di responsabilità verso la maglia e i compagni. "Taglioretti ha lasciato un grande ricordo in questo stadio, l'Amministrazione comunale ha portato avanti con convinzione questa iniziativa per rendergli il giusto merito – ha affermato l'assessore allo Sport, Maurizio Artusa - E' importante che persone come lui vengano ricordate soprattutto a favore dei più giovani e stiamo programmando altre intitolazioni creando una sorta di hall of fame di questa gloriosa società”. "Sono contenta di questa targa che resterà come una pietra viva a sua memoria – ha aggiunto Patrizia Testa, presidentessa dell’ Aurora Pro Patria -, e sono certa che Giuseppe continuerà a sorriderci dal cielo col suo sguardo felice e limpido”.

