Oratori che fanno 'rete'

Camminare insieme può essere più difficoltoso, perchè spesso bisogna abituarsi al ‘passo’ dell’altro, ma sicuramente è più bello e stimolante. Lo sanno bene gli oratori di Cuggiono, Casate, Bernate Ticino e Inveruno che, lo scorso venerdì 24 giugno, hanno vissuto il primo ‘meeting’ tra realtà. Una giornata tra Cuggiono (elementari) e Inveruno (medie) per sfidarsi, ballare e giocare insieme. Un esperimento nuovo, per una Chiesa che prova sempre più ad allargarsi ed aprirsi anche a fronte di un maggior coinvolgimento dei laici come volontari e aiuti. E, dopo i due anni di restrizioni, con attività comunque proposte e realizzate con successo, quest’anno è davvero una riscoperta della semplicità degli oratori estivi. Sono tantissimi i bambini ed i ragazzi che sono tornati a frequentare le proposte educative delle parrocchie, con un’attenzione quest’anno anche ai piccoli profughi ucraini, con grande entusiasmo ed... emozioni, come il tema ‘Batticuore’ che li accomuna. Alta anche la partecipazione alle serate del mercoledì sera di ‘Oratorio Family’, dell’Oratorio cuggionese: un modo semplice per far tornare a giocare genitori e figli, coinvolgendo tutta la famiglia in questa avventura.

