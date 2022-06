Franca va in pensione

Erano in tanti i colleghi, oltre al dirigente, professori ed ex docenti, che si sono ritrovati alla scuola secondaria di primo grado per festeggiare Franca.

Erano in tanti i colleghi, oltre al dirigente, professori ed ex docenti, che lunedì si sono ritrovati alla scuola secondaria di primo grado per festeggiare Franca, giunta al traguardo della pensione. Una collaboratrice scolastica che, con disponibilità e competenza, in tanti anni di servizio, ha saputo davvero ‘collaborare’ con tutti. Collaboratrice dei professori, con i quali ha instaurato rapporti duraturi di stima e amicizia. Collaboratrice della segreteria, che da quando era stata ridotta ad un’unica sede, presso la Primaria, necessitava di una persona di fiducia che risolvesse le tante criticità, per il buon funzionamento organizzativo. Collaboratrice dei tanti colleghi che si sono alternati negli anni, offrendo loro il proprio sostegno. Collaboratrice anche degli alunni, in particolare di chi era in maggiori difficoltà, ai quali rivolgeva parole di incoraggiamento. Dopo un inizio come maestra all’asilo di Castano Primo, Franca aveva accettato, nel 1991, l’incarico presso la Scuola Media di Cuggiono, per la quale ha speso tutte le sue energie. Nel ringraziarla con immensa gratitudine e affetto, l’augurio da parte di tutti è di poter finalmente dedicarsi con libertà ai suoi cari e alle sue passioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!