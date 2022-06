Rotary: Chiaramonte presidente

Già sindaco per 10 anni di Bernate Ticino: dopo l’esperienza del 2020, Aldo Chiaramonte torna ad essere presidente del Rotary Club di Magenta.

Un ruolo importante, non solo ‘simbolico’, ma anche altamente operativo per la cultura e il sociale del territorio. Dopo l’esperienza del 2020, Aldo Chiaramonte torna ad essere presidente del Rotary Club di Magenta. Già sindaco per 10 anni di Bernate Ticino, dopo aver ricoperto anche le cariche di Cconsigliere e assessore, e aver lavorato con ruoli importanti in ENI, Chiaramonte è entrato nell’associazione tramite l’ingegner Pietro Bonfiglio. “Ringrazio soci e consiglio direttivo della fiducia - ci commenta - questa rinnovata fiducia spero mi permetta di realizzare alcuni degli obiettivi prefissati. Con il Parco del Ticino ci stiamo attivando per il monitoraggio dei percorsi cicloturistici, vorremmo poi implementare e sostenere le attività culturali de ‘Il Guado’ di Robecchetto e attivare nuove collaborazioni”. Succede a Marina Mignone, “la ringrazio per la fiducia, ora cerchiamo di fare qualcosa di bello e concreto per il territorio”.

