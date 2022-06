Futura: difesa al sicuro con Mistretta

Una fedelissima di coach Amadio pronta a blindare la retroguardia, lei è Alessandra Mistretta, ufficialmente nuovo libero della Futura Volley Giovani per la stagione che verrà.

Una fedelissima di coach Amadio pronta a blindare la retroguardia, lei è Alessandra Mistretta, ufficialmente nuovo libero della Futura Volley Giovani per la stagione che verrà. Dopo gli annunci delle giocatrici chiamate a fare i punti, ecco che arriva anche l’ufficialità del libero, una giovane di ampio prospetto con ottime qualità dentro e fuori dal campo, in grado di garantire solidità ed efficienza in difesa.

Di origine siciliana, nata ad Erice il 5 febbraio 2002, 165 cm di altezza, Alessandra inizia il suo cammino nel mondo del volley in due dei settori giovanili più vincenti e capaci di sfornare talenti di tutta Italia, Orago prima e Volleyrò poi, con cui esordisce anche in B1 nella stagione 2018. Dopo aver vinto tutto quanto possibile a livello giovanile, il salto nel volley professionistico arriva, appena maggiorenne, nella stagione 2020-21 con la chiamata della Sigel Marsala dove, nella sua Sicilia, disputa il primo campionato di serie A2 e conosce per la prima volta il suo mentore Daris Amadio.

Il tecnico veneto inizia fin da subito ad apprezzare le ottime prestazioni e le qualità tecnico tattiche della giocatrice siciliana ed a seguito della firma con Montecchio per la stagione successiva, spinge per portare Alessandra a Vicenza. È proprio questa la destinazione scelta anche dal libero, che ha seguito dunque le orme del tecnico e, con la numero 6 sulle spalle, ha disputato lo scorso campionato di serie A2 mettendosi in luce tra i migliori liberi del campionato, grazie ad una serie di prestazioni fatte di quantità, qualità e costanza.

Ora è tempo di vestire un altro bianco-rosso, quello della Futura Volley, che punta su di lei per blindare la seconda linea e fornire palloni puliti al team di attacco.

