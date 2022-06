Rappresentazioni teatrali, libri, concerti, esibizioni artistiche e musica: torna la Settimana della Cultura, la tradizionale rassegna organizzata dal Comune di Arconate.

Rappresentazioni teatrali, libri, concerti, esibizioni artistiche e musica: torna la Settimana della Cultura, la tradizionale rassegna organizzata dal Comune di Arconate e in particolare dal consigliere delegato Moris Trento, con la collaborazione della Commissione Cultura. Sei eventi dal 5 al 10 luglio, da non perdere. Il programma, allora, vedrà il 5 luglio, alle 21, 'Cliché' (spettacolo teatrale a cura di Creamusica; all'auditorium di via Montello), quindi il 6 ecco Valeria Montaldi (incontro l'autrice in biblioteca; alle 21), mentre il 7, alle 21.30, sarà la volta di Stria Aerial Lab (esibizione di tessuti aerei, in piazza Falcone e Borsellino); ancora, l'8, alle 20, in piazza Libertà, Creamusia (concerto degli allievi) e il 9, alle 21.30 in piazza Libertà, Marco Ligabue (lezione concerto rock; evento finanziato da Fondazione Cariplo); infine, il 10 luglio, alle 21.30, Women in Woodstock (concerto del Polo Culturale del Castanese, in piazza Libertà).

