'Carton Boat Race': pronti alla sfida

Che la sfida abbia inizio. Ma prima, pronti a mettervi all’opera per creare il vostro team (5 persone, di cui 2 marinai) e, soprattutto, per preparare l’imbarcazione (ovviamente con cartoni, nastro adesivo e tanto estro e cratività). Sì, perché il prossimo 23 luglio a Turbigo ecco l’ormai immancabile appuntamento con la ‘Carton Boat Race’ sul Naviglio (che per coloro che hanno dimistichezza con la lingua inglese, non c’è quasi bisogno di spiegazione - carton, appunto cartone, boat uguale imbarcazione, o comunque qualcosa che perlomeno galleggia e sia idonea al trasporto, e race, infine, gara; insomma una vera e propria sfida sull’acqua a bordo di barche realizzate al momento con materiale di carta). Il costo è di 50 euro a squadra e nel prezzo è incluso il gadget. Sul sito del Comune, poi, è possibile consultare il regolamento e scaricare il modulo d’iscrizione.

