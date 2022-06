Estate, tempo di evasione ma, per alcuni, purtroppo anche di solitudine. Che rischia di stringere a morsa soprattutto la fascia di popolazione con i capelli bianchi. Sensibile al problema, il Comune di Cornaredo ha deciso di proporre per i giorni 12, 19 e 26 luglio alle 11 al centro polifunzionale il 'Melograno' l'iniziativa 'Colazione dei nonni'.

Estate, tempo di evasione ma, per alcuni, purtroppo anche di solitudine. Che rischia di stringere a morsa soprattutto la fascia di popolazione con i capelli bianchi. Sensibile al problema, il Comune di Cornaredo ha deciso di proporre per i giorni 12, 19 e 26 luglio alle 11 al centro polifunzionale il 'Melograno' l'iniziativa 'Colazione dei nonni' che si inquadra nel progetto 'Soli mai' messo in campo dall'Amministrazione comunale. "La colazione - spiega il Comune in una nota - dedicata agli over 65 di Cornaredo, è un'opportunità per incontrarsi, fare quattro chiacchiere, condividere idee, desiderio sul proprio paese, leggere il giornale tutti insieme bevendo un buon caffè". Sotto il cielo di Cornaredo, quindi, la popolazione anziana potrà contare su un ottimo antidoto all'isolamento sociale.

