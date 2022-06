Croce Azzurra: due nuove auto e benemerenze

La benedizione di due nuove autovetture e la cerimonia di consegna delle benemerenze ai soci che hanno compiuto il 75° anno di età e che, con impegno e dedizione, hanno svolto per anni servizi essenziali per la comunità. Una giornata davvero 'speciale', insomma, per la Croce Azzurra Ticinia di Vanzaghello.

La benedizione di due nuove autovetture e la cerimonia di consegna delle benemerenze ai soci che hanno compiuto il 75° anno di età e che, con impegno e dedizione, hanno svolto per anni servizi essenziali per la comunità. Una giornata davvero 'speciale', insomma, per la Croce Azzurra Ticinia di Vanzaghello che, domenica 12 giugno, si è ritrovata, appunto, per i due importanti momenti. "Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari che si prodigano per il bene comune, al sindaco Arconte Gatti e alla sua Amministrazione per il costante sostegno economico ed umano - hanno scritto - Quindi, grazie a don Armando e alla Parrocchia per la vicinanza e la completa disponibilità e ai tanti cittadini per la loro generosità".

