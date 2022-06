Gospel night con Coro e Orchestra di Tallowood

Pronti a seguire 90 minuti di brani gospel e spiritual ed un repertorio molto allegro destinato ad un pubblico poliglotto e multigenerazionale? E' quello che accadrà il prossimo venerdì 1 luglio a Sesto Calende.

Pronti a seguire 90 minuti di brani gospel e spiritual ed un repertorio molto allegro destinato ad un pubblico poliglotto e multigenerazionale? E' quello che accadrà il prossimo venerdì 1 luglio a Sesto Calende. La 'cornice' di questo evento gratuito, che avrà luogo a partire dalle 21, sarà la chiesa di San Bernardino grazie alla ospitalità offerta dalla Comunità Pastorale Sant'Agostino. Tutto questo sarà possibile grazie alla Unione delle Chiese Bibliche Cristiane, presenti nella nostra Città con i Cristiano Biblici Insieme, che hanno scelto di riservare a Sesto Calende una data del tour italiano del Coro e Orchestra di Tallowood. Questa è una realtà capace di includere oltre 200 musicisti volontari che, durante i culti presso la Tallowood Baptist Church di Houston in Texas, fornisce una guida musicale. Sono espressione della rinomata congregazione di Houston che conta su più di quattromila membri ed è nota sia negli Stati Uniti sia all'estero per il suo programma musicale palpitante e vivace. Sessant'anni di storia in cui il Coro ha viaggiato in varie parti degli Stati Uniti concedendosi anche, con tours all'estero, a realtà quali Inghilterra, Spagna, Portogallo, Ungheria, Repubblica Ceca, Brasile e Germania. Ed ora tocca all'Italia. Ed anche Sesto Calende, appuntamento di un calendario che conta su 5 date, dove il Coro e Orchestra di Tallowood offrirà un repertorio che andrà dalla musica sacra classica e tradizionale alla musica gospel. Questo gode del patrocinio della Città di Sesto Calende che della Pro Sesto Calende. L'ingresso, a partire dalle 20.30 è gratuito e non serve alcuna prenotazione.

