A Robecchetto con Induno, giovedì 30 giugno alle 21, in piazza Libertà, davanti al Municipio, si terrà il 'Concerto d’Estate', eseguito dalla Banda di Turbigo.

A Robecchetto con Induno, giovedì 30 giugno alle 21, in piazza Libertà, davanti al Municipio, si terrà il 'Concerto d’Estate', eseguito dal Corpo bandistico musicale 'La Cittadina' di Turbigo diretto dal maestro Mario Arrigoni. Il concerto sarà aperto con due brani eseguiti dalla Junior Band dei Corpi bandistici di Castano Primo, Dairago, Magnago e Turbigo che attualmente è formata da circa 15 elementi la cui età varia dai 6 ai 25 anni. Il presidente Alessandro Tanzini rileva che si tratta della prima esibizione della Junior Band, che è nata poco prima che iniziasse la pandemia. Le conseguenti restrizioni hanno poi portato diversi giovani e adulti a interrompere definitivamente l’attività musicale. Adesso tornare sul palco è un altro segno positivo di ripresa anche per i musicisti e in generale per chi opera nel settore.

"Il corpo bandistico di Turbigo il 30 giugno proporrà un programma di musica popolare spaziando dai primi del Novecento fino ai nostri giorni per poi chiudere il concerto con un brano originale. – afferma Tanzini – I cittadini, per esempio, potranno ascoltare brani celebri come 'Torna a Surriento', 'O mia bela Madunina' e ’O Sole Mio".

Il sindaco di Robecchetto con Induno, Giorgio Braga, aggiunge: "Questo evento organizzato dall’Amministrazione comunale sarà un’altra valida occasione di aggregazione per la nostra comunità all’insegna della musica popolare di qualità. Insieme, grandi e piccoli, ascolteremo brani che fanno parte del patrimonio culturale italiano e che hanno conquistato il cuore di più generazioni".

Il presidente Tanzini coglie anche l’occasione per comunicare che sono aperte le iscrizioni al Corpo bandistico, sia per i ragazzi che per gli adulti e che già si sono iscritti dei ragazzi di Robecchetto e di Malvaglio. Per saperne di più consultare il sito www.bandaditurbigo.it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!