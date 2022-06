Come in quel lontano 22 giugno 1636. Quando si dice "fare la storia" e a Tornavento, alla fine, l'hanno fatta, eccome! Ecco, infatti, la rievocazione della Battaglia.

Come in quel lontano 22 giugno 1636. Quando si dice "fare la storia" e a Tornavento, alla fine, l'hanno fatta, eccome! Già, perchè proprio domenica scorsa nella piccola frazione di Lonate Pozzolo ecco che si è rinnovato l'appuntamento con l'ormai immancabile rievocazione storica della Battaglia, organizzata dai 'Cavalieri del Fiume Azzurro' con la collaborazione dell'associazione storico culturale 'Tercio de Saboya'. Due, allora, i principali momento della manifestazione: il primo, alle 11, in piazza Parravicino, poi, nel pomeriggio, ci si è trasferiti tutti alla Dogana Austroungarica, per continuare a vivere una giornata di grandi emozioni e coinvolgimento. (Foto di Gianni Mazzenga)

TORNAVENTO... QUEL 22 GIUGNO 1636, LA BATTAGLIA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!