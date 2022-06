Autonomia: le Regioni incontrano il Ministro

L'assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione e con delega ai Beni confiscati alla criminalità, Riccardo De Corato, ha inviato, insieme al collega assessore della Toscana, Stefano Ciuoffo, una lettera al premier Mario Draghi e ai ministri Mara Rosaria Carfagna (Sud e Coesione territoriale) e Luciana Lamorgese (Interno) con l'obiettivo di chiedere la destinazione di risorse anche alle Regioni del centro-nord per promuovere e sostenere il recupero dei beni confiscati e le progettualità per il loro riutilizzo.

La Regione Lombardia, a supporto della complessa macchina organizzativa attivata per far fronte all'emergenza connessa allo straordinario arrivo di profughi ucraini (129.623 ad oggi, il 40% delle quali in Lombardia secondo gli ultimi dati del Viminale), ha adottato una piattaforma innovativa per gestire l'accoglienza e l'assistenza sanitaria.