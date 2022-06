Partirà il 27 giugno la prima delle cinque campagne del programma per la sicurezza stradale promosse dal comando di Polizia Locale di Busto Arsizio.

Partirà il 27 giugno la prima delle cinque campagne del programma per la sicurezza stradale promosse dal comando di Polizia Locale di Busto Arsizio. Si tratta di 'Se guido, non mi distraggo' ed è mirata alla sensibilizzazione e al contrasto dell’uso del telefono cellulare durante la guida. Come affermano l’assessore alla mobilità, Salvatore Loschiavo ,e il comandante Claudio Vegetti, utilizzare il cellulare mentre si è al volante per telefonare, chattare sui social network, inviare messaggi oppure navigare sul web, è tra i comportamenti più pericolosi da tenere alla guida ed è causa frequente di incidenti stradali: per questo motivo, nella settimana tra il 27 giugno e il 3 luglio, le pattuglie del nucleo del presidio del territorio e del nucleo motociclisti intensificheranno i controlli con azioni mirate su questa problematica in tutta la città.

