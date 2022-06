"Nuove aziende agricole under 40"

L’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, comunica che sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per la costituzione di nuove aziende con giovani imprenditori under 40, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Psr).

L’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, comunica che sono stati stanziati oltre 5 milioni di euro per la costituzione di nuove aziende con giovani imprenditori under 40, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Psr). “Le difficoltà attuali del comparto agricolo – ha detto l’assessore Rolfi – testimoniano infatti come sia necessario un profondo processo di innovazione. Per questo il ricambio generazionale gioca quindi un ruolo fondamentale. Avere ragazze e ragazzi in agricoltura significa infatti portare diverse idee imprenditoriali, visione del futuro ed energie nuove”. “Finanziamo non solo le start-up, ma incentiviamo anche il subentro dei giovani – ha aggiunto Rolfi – nelle aziende agricole di famiglia, per garantire continuità alle imprese e alle filiere. Con questa nuova misura salgono a 1.500 le imprese giovani under40 che abbiamo incentivato in questa programmazione, con un investimento totale di 45 milioni di euro. Per i giovani imprenditori agricoli di pianura è previsto un incentivo da 40.000 euro, per quelli che decidono di aprire una attività in montagna si arriva a 50.000″. “Accanto alla nascita di nuove aziende under40 abbiamo quindi fatto un importante investimento da 4 milioni di euro sugli Istituti agrari statali della Lombardia – ha ricordato, concludendo, l’assessore Rolfi – per ammodernare le attrezzature didattiche. Una misura che replicheremo anche quest’anno. Dobbiamo infatti accorciare la distanza tra scuola e lavoro, introducendo quindi negli Istituti agrari macchinari innovativi ormai usati quotidianamente”.

