'La Notte delle Stelle': appuntamento con il gruppo 'Every Night', sabato 2 luglio in piazza Bonomi a Turbigo. Musica e solidarietà.

La location sarà quella della piazza Bonomi. La data, invece, sabato 2 luglio, dalle 20.45. Tutto pronto a Turbigo per la decima edizione de 'La Notte delle Stelle', appuntamento di grande musica con il gruppo 'Every Night'. L'iniziativa sarà presentata da Monia e Mr. Anthony e vedrà sul palco cantanti e ospiti d'eccezione, oltre alla partecipazione straordinaria di 'Joe & Mary'. L'evento è ad offerta libera, con il ricavato che andrà alla Croce Azzurra di Turbigo. In caso di maltempo, infine, andrà in scena domenica 3 luglio.

