È in programma venerdì 24 giugno alle 21 nel cortile del Castello di Legnano la seconda lezione dantesca organizzata dall’Amministrazione comunale e tenuta dal professor Gianni Vacchelli nell’ambito della rassegna 'Dante è sempre vivo: la sua poesia tra sapienza, amore e virtù'.

È in programma venerdì 24 giugno alle 21 nel cortile del Castello di Legnano la seconda lezione dantesca organizzata dall’Amministrazione comunale e tenuta dal professor Gianni Vacchelli nell’ambito della rassegna 'Dante è sempre vivo: la sua poesia tra sapienza, amore e virtù'. Vacchelli, dopo essersi misurato lo scorso marzo con il canto di Pier della Vigna, affronterà domani sera il ventiquattresimo canto del Purgatorio. Il titolo dell’incontro 'Scrivere sotto dettatura d’amore' fa riferimento all’incontro con il poeta Bonagiunta Orbicciani, occasione per Dante di esporre la poetica del dolce stil novo, ma anche di apprendere del suo esilio da Firenze. L’ingresso è libero. In caso di pioggia l’incontro si terrà nella sala Previati del Castello, ambiente che può contenere fino a 70 persone.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!