Un altro medico di base sta per arrivare a Vanzaghello. Dopo la dottoressa Cislaghi, infatti, dal primo luglio ecco che prenderà servizio, presso l'ambulatorio comunale di piazza Pertini, la dottoressa Vittoria Ermocida. "L'impegno profuso per assicurare un ulteriore medico ai nostri concittadini ancora sprovvisti ha dato i risultati sperati - ha scritto l'Amministrazione comunale - Contemporaneamente, però, sottolineiamo che la dottoressa Jessica Cislaghi avrà la possibilità di aumentare il numero di pazienti da 650 a 1000 e sarà, pertanto, possibile selezionare anche lei come medico di medicina generale". Ma non è finita qui "Perché abbiamo anche richiesto alle autorità competenti di garantire, in particolar modo ai vanzaghellesi più anziani e sprovvisti di Spid, l'assegnazione tra i pazienti della nuova dottoressa e a breve riceveranno le specifiche informazioni a riguardo - ha concluso l'Amministrazione - Pur non essendo una competenza diretta del Comune, abbiamo ritenuto opportuno sollecitare questa problematica e richiedere formalmente una garanzia per questi cittadini; ci auguriamo davvero di cuore sarà concessa".

