La Battaglia di Tornavento

Dopo il bio Blitz dello scorso dicembre, tornano a far senire la loro voce, dicendo forte e chiaro a SEA: "Cargo City può realizzarsi senza distruggere ulteriormente l’ultimo lembo di brughiera rimasta in Italia". E lo faranno, con una camminata attorno a Malpensa, appunto, in difesa di quest'area.

Un habitat unico, in Pianura Padana e in Europa. Un'area dove è forte e importante, insomma, il valore naturalistico e per la quale chideranno, altresì, la tutela istituzionale. E lo faranno questa domenica (19 dicembre), dalle 10 alle 12.30, con un 'Bioblitz' a Lonate Pozzolo in difesa, appunto, della brughiera.