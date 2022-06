La giunta del neosindaco Ruggeri

Due volti già noti e tre novità. Claudio Ruggeri, neosindaco di San Giorgio, scopre il velo sulla composizione della giunta che lo coadiuverà nella gestione politico - amministrativa della città per il quinquennio a venire.

Due volti già noti e tre novità. Claudio Ruggeri, neosindaco di San Giorgio, scopre il velo sulla composizione della giunta che lo coadiuverà nella gestione politico - amministrativa della città per il quinquennio a venire. Suo vice sarà, con inversione delle parti rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni, l'ex sindaco Walter Cecchin che, fin dalla vigilia delle elezioni, aveva dato la propria disponibilità a continuare a collaborare con il gruppo di 'Vivere San Giorgio' ancorché non più candidabile come primo cittadino. Cecchin avrà le deleghe a urbanistica, edilizia privata, opere pubbliche, patrimonio comunale, viabilità e sport. Gian Luca Fasson è la prima new entry e si occuperà di finanze, bilancio, tributi, attività produttive e commerciali e digitalizzazione. Monica Lazzaroni avrà invece la competenza per quanto concerne servizi sociali, case comunali e pari opportunità. Assessore extra- consiliare è, invece, Cristiana Francesca Comerio che gestirà le ripartizioni pubblica istruzione, cultura e tempo libero. Polizia Locale, anagrafe, personale, ecologia e ambiente, manutenzioni e aziende partecipate rientreranno direttamente nelle competenze del primo cittadino. Non resta ora che attendere l'esordio della nuova assise consiliare di piazza Mazzini che avverrà il primo luglio alle 21.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!