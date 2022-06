La ristrutturazione della chiesetta di Cascina Figina

Passo dopo passo, la rivitalizzazione prende forma. L'Amministrazione comunale di Bareggio crede fortemente nel progetto di rimettere a nuovo la chiesetta di Cascina Figina. E, per darvi corpo, ha stretto un'intesa con un gruppo di volontari. Questi ultimi si sono già messi in moto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.