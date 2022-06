'E... state al Museo e in Città'

Con la chiusura dell’anno scolastico, che ha visto più di 2550 studenti di ogni ordine e grado prendere parte alle attività di didattica museale e territoriale, tornano in estate le proposte dedicate ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni, che frequentano i centri estivi di Busto Arsizio (e non solo).

Con la chiusura dell’anno scolastico, che ha visto più di 2550 studenti di ogni ordine e grado prendere parte alle attività di didattica museale e territoriale, tornano in estate le proposte dedicate ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni, che frequentano i centri estivi di Busto Arsizio (e non solo).

"Riteniamo di offrire un'importante opportunità di conoscenza e scoperta, oltre che di “svago intelligente” ai nostri piccoli. Un approccio all’arte adatto a loro, che faccia loro “incontrare” alcuni spazi culturali della loro città e di fare un’esperienza artistica” afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Lo scopo di queste proposte è infatti quello di offrire preziose occasioni per favorire la scoperta di alcuni luoghi del centro cittadino e di conoscere, divertendosi, aspetti della tradizione, dell'arte e della cultura di Busto Arsizio.

A cominciare dal Museo del Tessile e della Tradizione Industriale dove, fino a domenica 19 giugno, è allestita la mostra internazionale “Miniartextil Numero30”, dedicata alla Fiber Art contemporanea, che i più piccoli potranno conoscere con percorsi appositamente pensati per loro.

Le altre proposte si svolgeranno presso il parco del museo e il centro cittadino e potranno essere prenotate e realizzate fino al 29 luglio.

E se bambini e ragazzi non hanno la possibilità di recarsi al Museo del Tessile o in centro, il servizio di didattica raggiunge il centro estivo o l'oratorio: l’attività 'Il giro del mondo in dieci giochi' può essere svolta, su richiesta, anche fuori dal museo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!