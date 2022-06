E...state all'Idroscalo

Troppo caldo? A due passi da Milano un'area attrezzata per bambini, ragazzi e famiglie. Scopri le numerose possibilità offerte dall'Idroscalo per sfuggire al caldo di questi giorni.

All'Idroscalo il caldo non è un problema, tante le opportunità per vivere l'estate, restando in città:

- due impianti, la piscina Punta dell'Est - una delle location di tendenza del parco: tre vasche, inclusa una ad acqua bassa per i piccolini, area Solarium con lettini, Chiosco Bar e Terrazza Lunch con vista sull’acqua per gustare dai gelati alle granite, le migliori birre alla spina ed in bottiglia e degli ottimi aperitivi - e la piscina La Villetta - immersa nel verde, vasca adulti e bambini, tranquilla con un solarium molto esteso

- tra i più grandi parchi acquatici in acque lacuali in Italia, Acquaplay water complex: gonfiabili in acqua, una spiaggia attrezzata, un percorso fitness, un'area gioco per i piccoli e un chiosco per rinfrescarsi con centrifughe e frullati

- spiagge attrezzate con lettini, ombrelloni e ogni comfort, sono GUB Beach e Pino Beach, anche con noleggio barche e pedalò

- la stagione balneare è aperta: una spiaggia libera a prato, con possibilità di fare il bagno in un'area presidiata dai bagnini in Riviera est. L'acqua dell'Idroscalo è certificata pulita, sono costanti i controlli Asl. E per i più sportivi c'è tutto l'anno la possibilità di nuotare nella corsia dedicata, così come di fare canoa, vela, canottaggio, SUP -Stand Up Paddle, il punto d’incontro naturale tra la canoa e il surf dalla canoa eredita la pagaia e dal surf prende la caratteristica di scorrere sull’acqua, cavalcare le onde e di poterlo farlo in piedi- e tanto altro, con CUS Milano, Lega Navale, Marinai d'Italia e Idroscalo Club

- tra i numerosi sport d'acqua non si può non citare il Wakeparadise: un angolo di California a Milano; il cablepark è un impianto elettrico a fune con un percorso di circa 800 metri che permette di essere trainati sulla cresta dell’onda! E c’è anche la surfpool adatta sia per imparare sia per gli esperti e assicura divertimento per tutti

- per i più piccoli, al Villaggio del Bambino ci sono i giochi tradizionali e quelli d’acqua, tutto accessibile gratuitamente in orario di apertura del Parco. C’è anche una ampia area pic-nic sotto un pergolato. È aperto anche il Dolly Park, il parco dei gonfiabili, paradiso dei bambini, un vero e proprio mini-parco divertimenti dedicato a tutti i bambini dai 2 ai 13 anni, che sono liberi di correre e giocare in sicurezza e scoprire in tutta libertà le numerose attrazioni.

- sono iniziati anche i camp estivi, con un’ampia varietà per tutti i gusti e le età: dall’equitazione al basket, dal rugby, alla canoa e ancora arrampicata sportiva, pesca sportiva, laboratori, e tanto altro Camp 2022! BellaRaga... - Idroscalo

- vari punti ristoro, anche in questo caso per tutti i gusti: dalla piadina, al piatto ricercato. Tutti con vista lago: Ristorante Le Jardin au bord du Lac anche con battello per aperitivi, Pino Bar e GUD Bar, le terrazze estive sul lago, la Fattoria di Zio Alfredo con gustose proposte, Bistrot Santambrogio1981 un’ottima scelta dalla colazione alla cena

- se poi si volesse fare un giro in mountain bike, una passeggiata sui roller, una sosta all’isola delle rose, nella frescura del bosco o una visita al Parco dell’Arte, è possibile, anzi consigliabile rinfrescarsi a una delle due casette dell’acqua, con acqua frizzante e naturale: non bisogna dimenticarsi di portare una borraccia, però

- anche per gli amici a quattro zampe c’è un’ampia area balneabile dedicata. Due le riservate. Infatti oltre alle lunghe passeggiate lungo il bacino ci sono due aree cani dedicate proprio a loro dove possono giocare in libertà.

La prima, soleggiata è situata su un prato in riva al bacino con ben 85 metri di spiaggia che permette ai cani di divertirsi anche in acqua. La seconda in mezzo al boschetto all’ombra degli alberi per assicurare loro un posto fresco anche nei periodi più caldi dell’anno.

Le aree sono attrezzate con panchine, una fontanella, cestini e gazebi per ripararsi dal sole.

Come non citare uno dei centri musicali e artistici più rinomati -e invidiati- del mondo? Il Magnolia è fuori Milano, ma al centro dell’Europa. Il Magnolia è un'associazione ARCI no profit che ha creato per i propri associati e tesserati ARCI un locale situato all’interno del parco dell’Idroscalo che, dalla sua nascita nel 2005, si è sempre distinto per la programmazione musicale, inclusiva e costante lungo tutta la stagione annuale, proponendo di volta in volta concerti e serate per i propri soci, richiamando sul proprio palco artisti di fama nazionale ed internazionale.

