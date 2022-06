Beni confiscati: lettera al Governo

La Regione Lombardia, a supporto della complessa macchina organizzativa attivata per far fronte all'emergenza connessa allo straordinario arrivo di profughi ucraini (129.623 ad oggi, il 40% delle quali in Lombardia secondo gli ultimi dati del Viminale), ha adottato una piattaforma innovativa per gestire l'accoglienza e l'assistenza sanitaria.

Sono quasi un milione e 100 mila le pensioni erogate complessivamente nelle province di Milano, Lodi e Monza Brianza e di queste una su 5 non raggiunge l’importo di mille euro mensili, mentre una su 10 non arriva nemmeno a 500 euro.

“I territori lombardi otterranno benefici tangibili dagli investimenti messi in campo da Regione in ottica Olimpiadi Milano Cortina 2026 e non solo. Sosteniamo in maniera concreta il turismo green e lavoriamo per la promozione e la salvaguardia dei nostri territori”. Lo ha detto il sottosegretario regionale allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi durante il convegno ‘Verso la transizione ecologica’.