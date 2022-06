Qatar Airways: 20 anni di voli su Malpensa

Qatar Airways ha celebrato il 20° anniversario della rotta Milano-Doha il 16 giugno, dopo il suo lancio nel 2002. Collegando l'aeroporto di Milano Malpensa al premiato hub della compagnia aerea, Hamad International Airport, i voli dal capoluogo lombardo al capoluogo del Qatar sono cresciuti a più di 12 a settimana dall'inaugurazione 20 anni fa.

Qatar Airways ha celebrato il 20° anniversario della rotta Milano-Doha il 16 giugno, dopo il suo lancio nel 2002. Collegando l'aeroporto di Milano Malpensa al premiato hub della compagnia aerea, Hamad International Airport, i voli dal capoluogo lombardo al capoluogo del Qatar sono cresciuti a più di 12 a settimana dall'inaugurazione 20 anni fa. Il volo QR127, in arrivo alle 13:55 a Malpensa, è stato accolto dai funzionari di Qatar Airways e SEA - Aeroporti di Milano.

La compagnia aerea e l'aeroporto hanno organizzato ieri una breve cerimonia al gate d'imbarco dove SEA - Aeroporti di Milano ha consegnato a Qatar Airways una targa appositamente progettata per commemorare l'occasione. Durante la cerimonia sono intervenuti Mate Hoffmann, Regional Manager Sud Europa di Qatar Airways e Davide Pisoni, Direttore Operations Malpensa di SEA – Aeroporti di Milano, i quali hanno avuto l'occasione di sottolineare l'importanza della partnership tra le due società e del servizio di collegamento tra Doha e il capoluogo lombardo.

Come ringraziamento per aver scelto Qatar Airways per venti anni, i passeggeri del volo in partenza per Doha hanno ricevuto un simbolico omaggio da parte della compagnia: una confezione di biscotti artigianali decorati simbolicamente dal Duomo di Milano e dal logo di Qatar Airways, per celebrare il legame tra la compagnia aerea e la città.

“Dal 2002 a oggi, sulla rotta Milano-Doha, siamo passati dagli iniziali 4 voli settimanali alle due frequenze giornaliere attuali con aerei di ultima generazione quali il Boeing 787, l’Airbus A350 e il Boeing 777, a cui si aggiungono anche i 12 voli settimanali completamente cargo“ – ha dichiarato Mate Hoffmann, Regional Manager Southern Europe di Qatar Airways - “La pandemia ha creato sfide senza precedenti per l'industria dell'aviazione, ma Qatar Airways non ha mai cessato le operazioni, ricevendo riconoscimenti a livello mondiale per la gestione dell’emergenza e per le operazioni cargo. In Italia operiamo complessivamente (da Milano e Roma) 24 collegamenti alla settimana per Doha, con l’obiettivo di raggiungere le 56 frequenze settimanali pre-pandemia e contiamo su uno staff che dai 7 dipendenti basati a Milano nel 2002 ha raggiunto oggi un totale di oltre 100 dipendenti in tutta Italia”.

“Qatar Airways è uno dei partner più rilevanti dell’aeroporto di Malpensa, sia per la presenza nel segmento Passeggeri che in quello Cargo”, afferma Davide Pisoni, Direttore Operations Malpensa di SEA – Aeroporti di Milano. “Cogliamo l’occasione di questo anniversario, per ringraziare il vettore di aver investito nella nostra infrastruttura negli ultimi 20 anni. Un particolare ringraziamento per aver tenuto attivi collegamenti essenziali alla connettività di beni e persone anche durante il periodo di crisi dell’industria durante la pandemia”.

Per celebrare l'anniversario, Qatar Airways ha anche lanciato una promozione speciale per raggiungere le più desiderate destinazioni del network da Milano, come Phuket, Seychelles, Zanzibar e Bali. La compagnia aerea offre ai passeggeri fino al 20% di sconto sulle tariffe Economy e Business su destinazioni selezionate nella sua vasta rete globale, fino al 22 giugno.

All’evento ha preso parte anche lo staff di Qatar Airways Cargo, pilastro importante della compagnia qatariota. Qatar Airways Cargo è il principale vettore aereo cargo internazionale del mondo e serve oltre 70 destinazioni dedicate al trasporto merci nell'ambito delle operazioni globali della compagnia, comprese quelle attualmente non servite da voli passeggeri di linea. Attualmente Qatar Airways Cargo opera settimanalmente su Milano Malpensa: 17 voli passeggeri e cargo nelle stive, per la tratta Milano Malpensa – Doha; 7 voli completamente cargo, per la tratta Milano Malpensa-Doha + 2 voli completamente cargo tratta Milano Malpensa - Chicago, operati con un aereo B777F.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!