Vi è il rosso tragico del femminicidio. Ma vi è anche quello, orgoglioso, della dignità della donna, di una donna chiamata a essere sempre più difesa dalla barbarie della violenza. Nerviano ha da pochi giorni una sua panchina rossa in piazza della Vittoria.

Vi è il rosso tragico del femminicidio. Ma vi è anche quello, orgoglioso, della dignità della donna, di una donna chiamata a essere sempre più difesa dalla barbarie della violenza. Nerviano ha da pochi giorni una sua panchina rossa in piazza della Vittoria. A donarla è stata la 'Compagnia dei gelosi' dopo una sua esibizione incentrata sul 'Signal for help'. Cioè sul segnale d'aiuto che la donna vittima di violenza chiede, "Un gesto internazionale - spiega il Comune - per evidenziare una situazione di pericolo, quando si vede una donna che alza la mano e con il pollice tocca il palmo e le quattro dita si chiudono come se fosse un saluto, significa che è in pericolo". La panchina rossa, prosegue il comune, "E' il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza maschile e con lo scopo di sensibilizzare tutti nei confronti del femminicidio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!