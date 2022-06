30 anni di LIUC – Università Cattaneo, 30 anni di storie. Protagonisti, tanti giovani che sono cresciuti tra le mura di questo ateneo e oggi ricoprono posizioni di prestigio all’interno di aziende e organizzazioni, in Italia e all’Estero.

30 anni di LIUC – Università Cattaneo, 30 anni di storie. Protagonisti, tanti giovani che sono cresciuti tra le mura di questo ateneo e oggi ricoprono posizioni di prestigio all’interno di aziende e organizzazioni, in Italia e all’Estero. I profili di alcuni fra loro sono stati raccolti nel volume 'Trent’anni alla LIUC' (curato dal professor Andrea Martone e edito da Guerini Next), che verrà presentato nel corso dell’evento in programma mercoledì 22 giugno alle 17.30. Le storie saranno solo lo spunto per parlare agli studenti di oggi di formazione, opportunità, competenze, nuovi scenari.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!