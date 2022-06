'Siamo in Ascolto'

Il Comune di Inveruno, in collaborazione con le realtà educative del territorio ha avviato un’attività di ascolto rivolta ai giovani del territorio.

Il Comune di Inveruno, in collaborazione con le realtà educative del territorio ha avviato un’attività di ascolto rivolta ai giovani del territorio. Lo scopo è quello di conoscere meglio i loro bisogni e i loro interessi, per orientare al meglio le iniziative future. A questo proposito si invitano tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 25 anni a compilare il questionario al link https://forms.gle/WvWujXAzEwpy7LFR9. Hai un’idea per valorizzare il nostro territorio o un progetto per rispondere a un bisogno sociale o vuoi semplicemente condividere un tuo pensiero, allora scrivi a siamoinascolto [dot] inveruno [at] gmail [dot] com.

