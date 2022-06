Insieme: Comune e associazioni. Per offrire a misura di ogni età e desiderio un ricco panorama di iniziative. Decolla, per la seconda volta, sotto il cielo di Busto Garolfo l'iniziativa 'Estate sportiva al parco, palestra a cielo aperto' al parco comunale Falcone e Borsellino.

Insieme: Comune e associazioni. Per offrire a misura di ogni età e desiderio un ricco panorama di iniziative. Decolla, per la seconda volta, sotto il cielo di Busto Garolfo l'iniziativa 'Estate sportiva al parco, palestra a cielo aperto' al parco comunale Falcone e Borsellino. Fino al 17 giugno l'Accademia Bustese offrirà ai piccoli a partire dalle 18 una prova di calcio con maestro di tecnica. Dallo scorso martedì 14 giugno via libera ai gruppi di cammino nella fascia mattutina così come in quella pomeridiana. Sabato 18 il club 24 Gym, all'anfiteatro del Parco, dalle 10.30 alle 12 proporrà lezioni di fitness outdoor. Sabato 18 e domenica 19 largo al mondo della palla a spicchi con momenti di conoscenza del basket organizzati da Centro sportivo giovanile e Centro minibasket Altomilanese. Da martedì 21 giugno la campana suonerà per gli appassionati di danza dal mattino tra le 8.30 e le 9.15 e il pomeriggio tra le 18.30 e le 19.30. Sabato 25 giugno dalle 14 alle 18 gli Arcieri del Roccolo invitano a prove di tiro con l'arco. Domenica 26 , dalle 10 alle 18, spazio alla meditazione con sedute di yoga. Lunedì 27 giugno il percorso si concluderà con la prsentazione alle 17 del progetto "Palestra a cielo aperto" con Aps Stare Bene Insieme e CSK ritrovarsi nella natura. Si tratta di un percorso di ginnastica dolce rivolto a ogni fascia d'età. "Sarà anche un'occasione per conoscere meglio le associazioni sportive del nostro territorio - spiega il sindaco Susanna Biondi - che si sono messe a disposizione per realizzare concretamente questa bella opportunità, ringrazio la Consulta dello sport e le associazioni sportive, l'ufficio sport del Comune, l'assessore allo sport Stefano Carnevali e il consigliere delegato alla consulta dello sport Daniele Dainese".

