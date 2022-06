Arluno in festa per don Massimo

Il suo apostolato pastorale lo ha portato a Paderno Dugnano, nella cintura Nord di Milano. Il neo sacerdote don Massimo Locatelli, però, è un "figlio" di Arluno.

Il suo apostolato pastorale lo ha portato a Paderno Dugnano, nella cintura Nord di Milano. Il neo sacerdote don Massimo Locatelli, però, è un "figlio" di Arluno. E così la sua festa per avere coronato il sogno di abbracciare la vita consacrata è diventata anche gioia per Arluno che con lui si felicita attraverso le parole del sindaco Moreno Agolli: "Facciamo gli auguri speciali a un arlunese - scrive il primo cittadino - che nella cattedrale diocesana di Milano, il Duomo, è stato ordinato sacerdote, don Massimo vive da alcuni anni fuori dal nostro paese per motivi di studio e formazione e per le esperienze a cui è stato chiamato a vivere nel suo percorso di preparazione, la nostra comunità è felice di questo traguardo". E gli arlunesi potranno abbracciarlo in modo particolare domenica 26 giugno quando, alle 10.30, don Massimo celebrerà la prima Santa Messa nella parrocchiale cittadina. "Auguri don - conclude Agolli - e buon cammino di servizio".

