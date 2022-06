Fausto Leali a Castano

Fausto Leali in concerto a Castano. L’appuntamento ‘Black, White and Blues’ (all’interno della rassegna del Polo Culturale del Castanese) è il 24 giugno, alle 21.

Fausto Leali in concerto a Castano. L’appuntamento ‘Black, White and Blues’ (all’interno della rassegna del Polo Culturale del Castanese, ‘Il patrimonio in scena. Suoni e Voci d’Estate’) è in calendario il prossimo 24 giugno, alle 21, in piazza Mazzini. Una serata di grande musica, insomma, con ‘Vito Modugno Quartet’, appunto, con Fausto Leali.

