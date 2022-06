"Addio comandante"

Il territorio piange Emidio Varrato, comandante della Polizia locale prima a Robecchetto e, adesso, ad Arconate. Un grande dolore ha avvolto le due comunità.

La triste e terribile notizia che arriva nella notte tra sabato e domenica. Le lacrime, poi, che inevitabilmente fanno capolino sui volti, mentre nei cuori e nella testa ecco i ricordi che si mischiano con la grande commozione. Sono tante oggi le persone che lo piangono. Lui, Emidio Varrato, prima punto di riferimento della Polizia locale di Robecchetto e, adesso, alla guida del comando di Arconate. Una figura capace con la sua disponibilità e gentilezza e con la sempre massima attenzione al territorio di conquistare la fiducia e le simpatie delle diverse comunità dove aveva svolto la professione. Davvero il comandante di tutti, insomma. "Non ci sono parole per esprimere il dolore che ci avvolge in questo momento - ha scritto il sindaco arconatese, Sergio Calloni - Un uomo fiero e contento del suo incarico. Attaccato al lavoro al di là di ogni dovere. Un mese fa mi comunicava che non riusciva più nemmeno a firmare le ordinanze e mi invitava quindi a trovare un sostituto. È stata l'ultima volta che lo ho sentito. Ciao Emidio, non se ne va solo un comandante, ma un grande uomo e amico. Tutta la comunità arconatese ti è grata". "Purtroppo è venuto a mancare Emidio Varrato, comandante della nostra Polizia locale dall'aprile 1999 fino a fine giugno 2020. 21 anni passati con lui nelle mie vesti di assessore, vicesindaco, consigliere di opposizione ed infine da sindaco, ma anche da semplice cittadino - ha ricordato il primo cittadino di Robecchetto - Tanto lavoro svolto insieme, fatto di condivisione, ma anche giustamente di punti di vista diversi e di discussioni sempre corrette. Nei suoi anni ha dimostrato costantemente lealtà verso l'Amministrazione comunale ed amore e rispetto per il nostro paese ed i nostri cittadini. A lui va da parte mia, della giunta, dei consiglieri presenti e passati e di tutti i dipendenti un enorme ringraziamento per il lavoro svolto ed alla sua famiglia ed a tutti i suoi cari sentitissime condoglianze da parte di tutti noi".

La camera ardente si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Arona. Il rosario si terrà stasera, lunedì 13 giugno, alle 20 presso la chiesa parrocchiale di Mezzomerico. I funerali si svolgeranno martedì 14 giugno alle 10 sempre, nella chiesa Parrocchiale di Mezzomerico.

