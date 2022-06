Giornata internazionale alla LIUC

Nell'anno del suo trentennale, la LIUC - Università Cattaneo non poteva non dedicare un evento alla propria dimensione internazionale, uno degli asset portanti dell'Ateneo.

Nell'anno del suo trentennale, la LIUC - Università Cattaneo non poteva non dedicare un evento alla propria dimensione internazionale, uno degli asset portanti dell'Ateneo.

Corsi in inglese, possibilità concreta per tutti gli studenti di fare un'esperienza all'estero, ma anche relazioni internazionali nell'ambito della ricerca sono solo alcuni dei fronti su cui si lavora costantemente per essere davvero un'Università aperta al mondo.

In particolare, l'incontro in programma per martedì 14 giugno ha per protagonisti alcuni laureati LIUC che hanno creduto nei valori della loro Università e li hanno esportati con successo in tutto il mondo. Saranno infatti loro ad accompagnarci, grazie a tre tavole rotonde specifiche, in un viaggio nel futuro e nelle prospettive internazionali di università, mercati finanziari e sistema imprenditoriale.

Tra gli i laureati LIUC presenti per raccontare la propria storia (molti altri saranno collegati in streaming dall'estero), ci sono Riccardo De Vita (Università di Greenwich), Federico Pigni (Grenoble Ecole de Management), Gaia Meda (Goldman Sachs Ayco in California), Camilla Martra (MCF Project Management e Quantico Business Consulting a Dubai), Filippo Gervasini (Funtime Leisure Solutions, Neveplast e ICE NOW, in Malesia) e Alberto Fasanotti (Valentino).

L’evento sarà fruibile sia in presenza (nell’Auditorium della LIUC) che a distanza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!