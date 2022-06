Sopralluogo per i lavori al cimitero

E’ stato effettuato il sopralluogo dai tecnici comunali sui lavori di ampliamento del cimitero. “E’ stato verificato che le dichiarazioni inviate dall’impresa erano di parziale fine lavori – ha sottolineato il sindaco di Bareggio, Linda Colombo".

E’ stato effettuato il sopralluogo dai tecnici comunali sui lavori di ampliamento del cimitero. “E’ stato verificato che le dichiarazioni inviate dall’impresa erano di parziale fine lavori – ha sottolineato il sindaco di Bareggio, Linda Colombo - Sono, infatti, conclusi gli interventi di muratura ma mancano ancora l’illuminazione e altre piccole lavorazioni per il completamento dell’opera. Questi interventi verranno fatti nei prossimi 10-15 giorni, dopodiché il nuovo blocco sarà finalmente ultimato e utilizzabile”. Il sindaco ha anche fatto sapere che sono iniziati anche i lavori di sistemazione delle coperture del blocco 8 e del blocco 2 per eliminare le infiltrazioni dal tetto che vanno a danneggiare alcune lapidi. “Un intervento anche questo necessario, con il quale andiamo a risolvere un problema che perdurava da diversi anni in questi due blocchi”, ha concluso il primo cittadino.

